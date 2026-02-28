GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie sono previste per lunedì 23 febbraio. Per aiutare chi si sta preparando, viene offerta una guida ebook e un servizio di consulenza di gruppo. Sono disponibili solo cinque posti per questa sessione di supporto. La proposta è rivolta a chi desidera ricevere assistenza mirata in vista dell’apertura delle graduatorie.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.