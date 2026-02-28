GPS 2026 | sostituzione del titolo estero con quello italiano non è operazione automatica Va richiesta con TAB prima fascia

Per le graduatorie GPS 2026, molti candidati devono aggiornare il titolo di accesso alla prima fascia inserendo il nuovo titolo di abilitazione o specializzazione sostegno. La sostituzione del titolo estero con quello italiano non avviene automaticamente e richiede una richiesta specifica tramite la piattaforma TAB prima fascia. Questa procedura riguarda numerosi aspiranti che devono effettuare la modifica per essere inseriti correttamente.

Graduatorie GPS 2026: numerosi aspiranti dovranno modificare il titolo di accesso alla prima fascia per inserire nuovo titolo di abilitazione o specializzazione sostegno. Uno dei casi più comuni il passaggio dal titolo estero a quello conseguito in Italia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fasciaGraduatorie GPS 202628: il quesito di oggi inviato a lallaorizzonte@orizzontescuola.

GPS 2026: consigliato iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima per abilitazioni e specializzazioni ancora da conseguire. RISPOSTE AI QUESITIGPS graduatorie provinciali e di istituto 2026: indicazioni per l'aggiornamento, il cambio provincia, l'iscrizione con riserva.

