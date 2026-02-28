GP Thailandia Acosta vince la Sprint | Bezzecchi cade male Bagnaia

Nel Gran Premio della Thailandia, Acosta ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Bezzecchi è caduto e Bagnaia ha avuto problemi. La gara si è complicata già nelle prime fasi, con incidenti e imprevisti che hanno caratterizzato l’evento. La pista ha mostrato tutta la sua imprevedibilità, influenzando l’andamento delle qualifiche e delle prime fasi della corsa.

Non è iniziato al meglio il GP della Thailandia, primo appuntamento della stagione, per gli italiani: vince Acosta davanti a Marquez Prove libere e pre-qualifiche lasciavano presagire tutt'altro esito per gli italiani al via della stagione di MotoGP, ma le cose non sono andate esattamente secondo le attese per i favoriti in pista. La Sprint ha visto una grande partenza da parte di Marc Marquez e da lì è partito un duello all'ultima curva con Pedro Acosta della KTM. Lo spagnolo alla fine ha avuto la meglio, aggiudicandosi la prima Sprint dell'anno.