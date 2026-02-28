Gol e rilancio al fanta Folorunsho è tornato | per Pisacane è un' opzione anche in attacco

Il centrocampista del Cagliari, tornato dall'infortunio dopo aver saltato 10 partite, ha segnato un gol e ha fornito un assist nel recente rilancio del team in campo. Per la partita successiva, il tecnico ha valutato anche l'impiego di Pisacane come possibile opzione in attacco, integrando così le scelte di formazione in vista della sfida.

Dopo due mesi e mezzo di stop per l'infortunio al ginocchio, Michael Folorunsho si è ripreso il Cagliari in due minuti. Subentrato nel secondo tempo della sfida col Parma al posto di Kilicsoy, il centrocampista ha trovato subito un eurogol per il vantaggio dei sardi e il suo secondo +3 al Fantacampionato Gazzetta: un tiro dalla destra da posizione molto defilata che ha sorpreso Corvi ed è finito all'incrocio dei pali. L'ex Napoli riprende da dove aveva lasciato. Il 21 dicembre scorso, contro il Pisa, si era infortunato proprio dopo aver messo la palla in rete con un tuffo e un colpo di testa che ha provocato lo scontro tra il suo ginocchio e il palo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

No FOLLErunsho Ma che gol ha fatto #ParmaCagliari #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com