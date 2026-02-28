Nel match della Primera Federación spagnola tra Deportivo Lugo e Athletic Club "B", valevole per la terza divisione del calcio iberico, il gol della vittoria è arrivato in modo assolutamente inusuale: un tiro di Nicolás Reniero che sembrava destinato sul fondo è stato deviato dal terreno di gioco in condizioni irregolari e ha finito per entrare in porta, regalando il successo al Lugo. Emblematica la reazione del portiere dell’Athletic B, sorpreso dal rimbalzo anomalo e incapace di reagire sul colpo, mentre il pallone si insacca. (X@GolSinVAR). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol assurdo in Spagna: portiere beffato da una zolla

Oumar Barry non sa più dove si trova, il portiere dà un pugno a caso al pallone: autogol assurdoIn un match della Qatar Stars Cup è stato realizzato un autogol ai limiti dell'incredibile: il portiere ha completamente perso la percezione dello...

Il Milan beffato al Meazza da un gol controverso del Parma: l’Inter se ne vaDopo una partita passata ad assediare la porta del Parma, i rossoneri affondano sul secondo tiro in porta dei ducali.