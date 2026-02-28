Prime Video e Sony hanno condiviso la prima immagine ufficiale della serie TV live-action di God of War, che mostra i personaggi di Kratos e Atreus. L’immagine rappresenta il primo sguardo concreto all’adattamento di uno dei videogiochi più noti di PlayStation. La foto è stata pubblicata di recente e permette di vedere i protagonisti dell’atteso progetto televisivo.

Prime Video e Sony hanno pubblicato la prima immagine ufficiale della serie TV live-action di God of War, offrendo uno sguardo concreto all’adattamento di uno dei videogiochi più celebri dell’era PlayStation. L’immagine mostra i due protagonisti, padre e figlio, in una scena ambientata in una foresta innevata. È un momento carico di tensione e simbolismo: Atreus tende l’arco con concentrazione, mentre Kratos lo osserva con sguardo vigile. Un chiaro richiamo all’inizio del capitolo del 2018, quando il protagonista insegna al figlio a cacciare un cervo, dando avvio al loro viaggio verso la vetta più alta dei Nove Regni. Nel ruolo di Kratos troviamo Ryan Hurst, noto per Sons of Anarchy e già legato al franchise per aver doppiato Thor in God of War Ragnarök. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War, Sony pubblica la prima immagine ufficiale della serie TV con Kratos e Atreus

God of War: ecco Kratos e Atreus nella prima immagine ufficiale della serie Prime VideoLa foto arriva in concomitanza con l’apertura del set: la produzione è infatti entrata nel vivo sotto la guida dello showrunner e produttore...

God of War: Kratos e Atreus nella prima foto della serie live-actionPrime Video ha condiviso un'immagine ufficiale dei protagonisti dell'adattamento per il piccolo schermo del popolare videogioco.

Aggiornamenti e notizie su God.

Temi più discussi: Il prossimo gioco di Santa Monica non sarà un sequel di God of War, secondo un rumor; God of War Trilogy Remake pare abbia un sistema di combattimento nuovo rispetto agli originali; God of War: Sons of Sparta - La recensione; God of War Sons of Sparta: Mega Cat Studios parla delle origini di Kratos e del nome della compagnia.

God of War: Kratos e Atreus nella prima foto della serie live-actionPrime Video ha condiviso un'immagine ufficiale dei protagonisti dell'adattamento per il piccolo schermo del popolare videogioco. movieplayer.it

God of War serie TV: Ed Skrein sarà Baldur – ancora news dal cast stellare scelto da AmazonEd Skrein interpreta Baldur in God of War serie TV su Prime Video: cast con Teresa Palmer, Ólafur Darri Thor, ordine 2 stagioni. Ronald D. Moore showrunner. universalmovies.it

God of War ecco le prime immagini della serie Prime Video. - facebook.com facebook

La prima immagine ufficiale della serie TV di God of War presenta Kratos e Atreus x.com