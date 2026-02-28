Girelli pronta a volare in California Giocherà nel Bay Fc | Ma è solo un arrivederci

Girelli si prepara a trasferirsi in California per giocare con il Bay FC, con un accordo in prestito fino a fine stagione. La Juventus ha deciso di cedere l’attaccante italiana dopo le partite di qualificazione ai mondiali con la nazionale. La calciatrice ha dichiarato che si tratta solo di un arrivederci, senza indicare una partenza definitiva.

Una nuova avventura in una carriera già densa di traguardi importanti. Cristiana Girelli ha accettato la proposta del Bay FC, la squadra di San Josè dove la capitana della Nazionale giocherà nei prossimi sei mesi, in prestito dalla Juventus. Dopo le prime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Svezia e Danimarca, Girelli volerà in California per vivere - come l'ha definita lei stessa - un'esperienza di vita, non solo calcistica, molto importante. "È un'opportunità arrivata all'improvviso e ho sentito il bisogno di coglierla", sottolinea nell'intervista rilasciata dal raduno di Coverciano a Vivo Azzurro TV "una scelta dolorosa, presa non di cuore ma di pancia e dettata dalla voglia di rimettermi in gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

