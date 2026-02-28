Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ?

Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone Latina si è insediato venerdì 27 febbraio 2026 presso la sede di Latina. Durante la seduta, è stato confermato Giovanni Acampora come Presidente. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del Consiglio, che hanno formalmente avviato le attività per il nuovo mandato. La conferma di Acampora come leader della Camera di Commercio è stata ufficializzata in questa occasione.

Il Consiglio lo ha rieletto nella seduta di insediamento del 27 febbraio 2026. Illustrate le linee programmatiche per il nuovo mandato Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio. La seduta è stata presieduta dal Consigliere più anziano, Arnaldo Zeppieri, che ha dichiarato formalmente insediato il nuovo Consiglio camerale dopo il giuramento dei Consiglieri. Successivamente si è proceduto all'elezione del Presidente della Camera di Commercio.