Giovani sentitevi liberi dal giudizio | Caterina Caselli riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026

Durante la cerimonia di premiazione a Sanremo 2026, Caterina Caselli ha ricevuto il premio alla carriera e si è rivolta ai giovani, invitandoli a sentirsi liberi dal giudizio. Dal palco dell’Ariston ha detto loro di essere autentici e di non lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. La cantante ha sottolineato l’importanza di vivere senza paure e in modo sincero.

La cantante è stata insignita del premio alla carriera. Esattamente 60 anni fa, Caterina Caselli portava a Sanremo "Nessuno mi può giudicare" “Sentitevi liberi dal giudizio”. Dal palco dell’Ariston Caterina Caselli si è rivolta così ai giovani. Nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2026, l’artista ha ricevuto il premio alla carriera. Esattamente 60 anni fa, la cantante partecipava alla kermesse con “Nessuno mi può giudicare”, una canzone entrata nella storia della musica italiana. Visibilmente commossa, Caselli ha dichiarato: “Il brano contiene un messaggio ancora importante, rivendica la libertà dal giudizio“. E rivolgendosi ai giovani ha detto: “Sentitevi liberi dal giudizio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Giovani, sentitevi liberi dal giudizio”: Caterina Caselli riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026 Sanremo 2026, quarta serata, Caterina Caselli riceve il Premio alla CarrieraNella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Premio alla Carriera Caterina Caselli. Leggi anche: Sanremo 2026, Caterina Caselli riceve il premio alla carriera: l’omaggio al ‘Casco d’Oro’ Aggiornamenti e notizie su Caterina Caselli. Temi più discussi: Sanremo 2026, premio alla carriera per Caterina Caselli, ai giovani: Sentitevi liberi dal giudizio; Sanremo, Caterina Caselli riceve il premio alla carriera. VIDEO; Festival di Sanremo a tutto swing: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata dei duetti; Sanremo 2026, Caterina Caselli premio alla Carriera: Sentitevi liberi dal giudizio. Sanremo 2026, premio alla carriera per Caterina Caselli, ai giovani: Sentitevi liberi dal giudizioPremio alla carriera della Città di Sanremo a Caterina Caselli. Conosciuta come Casco d'oro si è fatta amare come cantante, produttrice e scopritrice di tanti giovani talenti. Visibilmente commossa ... rainews.it Sanremo 2026, Caterina Caselli premio alla Carriera: Sentitevi liberi dal giudizioSentitevi liberi dal giudizio: sono passati 60 anni da Nessuno Mi Può Giudicare, quella cantante molto coraggiosa, un po' spavalda oggi lo è un po' meno, ma il messaggio di indipendenza di Cater ... msn.com “Sentitevi liberi dal giudizio” A 60 anni dal debutto al Festival, Caterina Caselli Sugar a #Sanremo2026. Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 - facebook.com facebook “Sentitevi liberi dal giudizio”: a 60 anni da Nessuno Mi Può Giudicare, il messaggio di indipendenza di #Caterina #Caselli torna con forza sul palco del Teatro #Ariston. La cantante e produttrice, che si è descritta come “molto coraggiosa, un po’ spavalda” a x.com