Giovane dopo Verona-Napoli | Sono troppo felice per l’assist!

Dopo la partita tra Verona e Napoli, un giovane giocatore ha commentato la vittoria del suo team, sottolineando di essere molto felice per aver fornito l’assist che ha portato al gol. La partita si è conclusa con il Napoli che ha ottenuto la vittoria sul campo dell’Hellas Verona. Il giocatore ha parlato in conferenza stampa, esprimendo il suo entusiasmo per il momento.

Giovane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona, gol portato a termine con un suo assist. "Sono troppo felice per l'assist. Una partita difficile, sapevamo che era importante vincere, ora pensiamo già alla prossima". "Ovviamente voglio il gol, ma se posso aiutare la squadra anche con un assist va bene e sono felice così". "Sono felice di essere tornato a Verona. Sono stati solo mesi ma mi sono trovato molto bene. Attraverso il Verona sono andato al Napoli, quindi gli sono grato".

