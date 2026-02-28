In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, questa sera la Torre Pendente di Pisa viene illuminata per sensibilizzare l’opinione pubblica su una condizione che interessa milioni di persone. L’evento mira a portare l’attenzione su un settore della medicina che richiede interventi altamente specializzati e diagnosi tempestive. La scelta di utilizzare un simbolo come la torre serve a rendere visibile una realtà spesso poco conosciuta.

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, stasera Pisa accende il suo simbolo per fare luce – non solo simbolica – su un ambito della medicina che riguarda milioni di persone e richiede risposte altamente specialistiche. Stasera, infatti, la Torre di Pisa si illuminerà per dar visibilità a patologie che, pur colpendo singolarmente poche persone, coinvolgono complessivamente milioni di cittadini. Sono oltre 24mila i pazienti rari seguiti, numeri che rendono l’azienda ospedaliera uno dei principali punti di riferimento italiani per queste patologie. Una sfida nella quale la sanità pisana è parte di una rete europea per offrire ai pazienti diagnosi e cure migliori, indipendentemente da dove vivono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata mondiale patologie rare. Si illumina la Torre Pendente

Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche

Giornata Mondiale delle Cardiopatie: si illumina di rosso la torre campanaria di Palazzo MoroniL'illuminazione simbolica ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle cardiopatie congenite, patologia che rappresenta la malformazione...

Contenuti utili per approfondire Torre Pendente.

Temi più discussi: XIX Giornata Mondiale delle Malattie Rare; Giornata mondiale delle malattie rare; Giornata Mondiale delle Malattie Rare; Giornata internazionale delle malattie rare 2026.

Giornata mondiale delle malattie rare: accesso equo alle cure e istanze delle associazioniIl 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare: ecco cosa chiedono le associazioni, quali eventi si sono svolti il 26 e il 27 febbraio e quali problemi restano aperti per oltre 2 milioni di ... tuobenessere.it

Giornata mondiale delle malattie rare Si tiene il 29 febbraioLa Giornata, istituita nel 2008, cade il 29 febbraio, un giorno raro per i malati rari. Negli anni non bisestili, si celebra convenzionalmente il 28 febbraio. Ma sempre di più, negli ultimi anni, si ... noinotizie.it

Passi per Pisa, guardi la Torre Pendente e immagini Galileo lanciare sfere nel vuoto mentre i venti gridi dei colleghi salutano la scienza moderna. Bene. Stai visualizzando una bugia. L'esperimento che tutti conosci—quello dove sfere di peso diverso cadono i - facebook.com facebook

Torre pendente contro Cupola, ciechi contro traditori: Fiorentina-Pisa, storia di una rivalità millenaria x.com