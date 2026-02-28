Gil Vicente-Benfica lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Trasferta impegnativa per le Aquile

Lunedì 2 marzo 2026 alle 21:15 si sfidano Gil Vicente e Benfica in una partita di calcio. Il Benfica ha recentemente disputato una partita di Champions League al Bernabeu, dove ha mostrato un buon livello di gioco ma non è riuscito a segnare abbastanza per evitare la sconfitta contro le Merengues. La trasferta contro Gil Vicente rappresenta un impegno importante per le Aquile.

Mercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono riuscite a concretizzare molte delle occasioni avute e si sono inchinate alle Merengues. Una stagione che potrebbe essere amara per la squadra di Lisbona, già eliminata dalla Taça de Portugal e davvero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

