Gattile Vignali FI | Animali in sovrannumero e altre criticità Il Comune | Già avviati degli interventi

Le autorità sanitarie hanno riscontrato gravi criticità nella gestione del gattile di Cesena, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il Comune ha risposto affermando di aver già avviato alcuni interventi per affrontare la situazione. La questione riguarda un eccesso di animali presenti e altre problematiche legate alla gestione della struttura.

"Le autorità sanitarie hanno rilevato gravi criticità nella gestione del gattile di Cesena". Ad annunciarlo è Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. "Il verbale redatto a seguito dell'ultima ispezione ufficiale effettuata dall'Ausl sulla struttura di via Pastore il 15 ottobre 2025, evidenzia diverse non conformità rispetto alle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali stabilite dalle normative nazionale e regionale", prosegue il consigliere regionale. "Innanzitutto è stato rilevato un consistente sovrannumero di ospiti, 231, rispetto ad una capienza di 135 stabilita nell'autorizzazione sanitaria - sottolinea Vignali -.