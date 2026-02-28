Gasperini poteva davvero diventare il nuovo allenatore della Juve? Storie e retroscena per due volte il matrimonio è stato sfiorato

Gasperini ha avuto due occasioni per diventare allenatore della Juventus, entrambe sfiorate senza che si concretizzasse l’accordo. La società e l’allenatore hanno discusso di un possibile rapporto professionale, ma alla fine le trattative non sono andate a buon fine. La situazione ha mantenuto vivo il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, anche se nessun accordo ufficiale è stato firmato.

