Garanzia provvisoria fine degli automatismi punitivi | la giurisprudenza italiana recepisce la svolta europea

In Italia, la giurisprudenza ha adottato una nuova interpretazione della garanzia provvisoria negli appalti pubblici, recependo le indicazioni provenienti dalla normativa europea. La modifica comporta la fine degli automatismi punitivi e mira a rendere più equilibrati i procedimenti di gara. Questa svolta interessa sia le stazioni appaltanti sia le imprese coinvolte nelle procedure di aggiudicazione.

Imprenditoria femminile nel Sannio, una mappa. La coordinatrice del progetto: I nostri obiettivi Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana. Presentato il libro di Rino Manzo Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Israele-Usa, attacchi contro l’Iran. Trump: Difendiamo gli americani dalle minacce Nell’ambito degli appalti pubblici, la garanzia provvisoria da sempre rappresenta uno dei principali strumenti a tutela delle stazioni appaltanti nel corso della procedura di gara. La funzione è chiara: presidiare la serietà dell’offerta e prevenire comportamenti scorretti da parte degli operatori economici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenzaConcorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. L’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo con il MercosurIl 27 febbraio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea applicherà in via provvisoria...