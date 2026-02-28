Futuro nazionale Borghezio | Salvini? Vannacci onesto e ha sempre lavorato

All'esterno dell'Ariston, Mario Borghezio ha incontrato Roberto Vannacci mentre il leader di Futuro Nazionale si stava preparando per partecipare alla quarta serata del Festival di Sanremo. Borghezio ha commentato positivamente Vannacci, definendolo onesto e affermando che in Italia serve un generale, e che lui ritiene di avercelo. La conversazione si è svolta in un clima informale prima dell’inizio dello spettacolo.

Home > Politica > Incontro tra Roberto Vannacci e Mario Borghezio all’esterno dell’Ariston, dove il leader di Futuro nazionale stava entrando per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo: “In Italia ci vuole un generale e noi ce l’abbiamo. Bravo”, dice l’ex europarlamentare leghista. E Vannacci risponde: “Grazie per essere qui. Cominciamo da Sanremo”. “È la provvidenza che ha mandato questo generale, perché è una persona pulita ed è l’antitesi della politica sporca che ha rovinato l’Italia. Anche la Lega? Nella politica sporca c’è tutto. Ci sono persone pulite in tutti i partiti, ma chi comanda di solito si infarina, nel senso schifoso dell’espressione”, è il commento a LaPresse di Borghezio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

