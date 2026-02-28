Alessandro Gassmann ha pubblicato un post polemico, poi rimosso, in risposta alla presenza di Morandi a Sanremo e alla performance di Tredici Pietro. Nel messaggio, l’attore ha lamentato che le regole non siano uguali per tutti. La sua reazione è arrivata sui social poco dopo l’evento, attirando l’attenzione di molti. Il commento di Gassmann si è poi cancellato senza ulteriori sviluppi.

La partecipazione a sorpresa di Gianni Morandi a Sanremo 2026 è stata apprezzata da tutti ma ha scatenato anche una polemica. Il cantante bolognese, salito sul palco per duettare con il figlio Tredici Pietro, è finito indirettamente nel mirino di Alessandro Gassmann, il cui figlio, Leo, è in gara. L’attore, in un post su Instagram poi cancellato, ha scritto: “Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival”, ha commentato. Gianni Morandi e la cover con il figlio Pietro La polemica di Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann: "Regole non uguali per tutti" Padri e figli, cosa dice il regolamento di Sanremo Gianni Morandi e la cover con il figlio Pietro Nella serata sanremese dedicata alle cover c’è stata una sorpresa che non era annunciata e che ha stupito tutti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furia Alessandro Gassmann su Sanremo dopo la cover di Morandi e Tredici Pietro, "Regole non uguali per tutti"

Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival.

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann.

Contenuti e approfondimenti su Furia Alessandro Gassmann.

Temi più discussi: Gianni Morandi sul palco, Alessandro Gassmann è una furia: A me hanno detto che non potevo. Mio figlio canta sempre per ultimo; Alessandro Gassmann attacca Sanremo 2026: ‘Gianni Morandi si e io no’; Gassmann polemica su Morandi all' Ariston | Le regole non sono uguali per tutti L' attacco sui social; Alessandro Gassman contro Gianni Morandi sui parenti a Sanremo | chi ha ragione?.

Gianni Morandi sul palco, Alessandro Gassmann è una furia: A me hanno detto che non potevo. Mio figlio canta sempre per ultimoLa polemica, a Sanremo, non ha bisogno del palco: spesso le basta Instagram. Alessandro Gassmann interviene sui social e punta il dito contro quello che definisce un regolamento senza senso, dopo ... today.it

Polemica di Alessandro Gassmann su Sanremo 2026/ Le regole evidentemente non sono uguali per tutti…Alessandro Gassmann, è polemica su Sanremo 2026: l'attore si lamenta delle regole che valgono solamente per alcuni artisti ... ilsussidiario.net

La clamorosa polemica di #AlessandroGassmann: «Morandi sul palco col figlio, a me è stato vietato. E lui canta sempre per ultimo» - facebook.com facebook