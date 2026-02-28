Fuori strada in via Boselli auto finisce contro una pianta

Nella notte del 28 febbraio, un’auto ha perso il controllo in via Boselli e si è schiantata contro una pianta lungo la strada. L’incidente ha causato danni all’auto e alla vegetazione, senza che siano segnalate persone ferite o coinvolte altre vetture. La polizia ha raggiunto il luogo per i rilievi e per gestire la situazione.

Fuori strada in via Boselli, auto finisce contro un albero. L'incidente stradale è avvenuto nella notte del 28 febbraio: la persona alla guida dell'auto ha perso il controllo del mezzo, finendo sullo spartitraffico e abbattendo una pianta. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e.