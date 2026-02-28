’Fuga dalla democrazia’ | Rizzo presenta il libro

Lunedì alle 17, nella Sala conferenze del Museo di Storia naturale, Sergio Rizzo (nella foto) presenta il suo ultimo libro '2027. Fuga dalla democrazia'. Dialoga con l'autore, la professoressa Letizia Stammati, presidente del Comitato cittadino della Società Dante Alighieri che ha organizzato l'evento. Il racconto inizia con le elezioni presidenziali del settembre 2027: in un'Italia futuribile (ma verosimile), devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze, che si traducono in una crisi della democrazia apparentemente irreversibile, quando il premier eletto dal popolo sembra svanire nel nulla.