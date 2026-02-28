Fu arrestato per estorsione accusa riqualificata | arriva il proscioglimento
Un uomo arrestato per estorsione a Brindisi è stato prosciolto dopo che la procura ha riqualificato l’accusa. Invece di estorsione, si è trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’arresto, ma ora la posizione è stata chiarita con il proscioglimento.
BRINDISI - Non fu estorsione, ma al massimo si sarebbe dovuto parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. Ed è comunque arrivato il proscioglimento per un 27enne residente a Carovigno. Nei giorni scorsi, infatti, il gup Nicola Lariccia ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo.
San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo.
