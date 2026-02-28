Fu arrestato per estorsione accusa riqualificata | arriva il proscioglimento

Da brindisireport.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo arrestato per estorsione a Brindisi è stato prosciolto dopo che la procura ha riqualificato l’accusa. Invece di estorsione, si è trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’arresto, ma ora la posizione è stata chiarita con il proscioglimento.

BRINDISI - Non fu estorsione, ma al massimo si sarebbe dovuto parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. Ed è comunque arrivato il proscioglimento per un 27enne residente a Carovigno. Nei giorni scorsi, infatti, il gup Nicola Lariccia ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo.

Processo penale - Misure precautelari | Riassunti procedura penale

Video Processo penale - Misure precautelari | Riassunti procedura penale

Approfondimenti e contenuti su arrestato.

Temi più discussi: Botticino, impiegato 48enne arrestato per estorsione a un imprenditore/VIDEO; Botticino, 48enne arrestato per estorsione: decisivo il video delle telecamere - Radio Bruno; Testimoni a processo: quattro carabinieri scoprono di essere indagati per tentata estorsione; Arrestato l'impiegato che voleva estorcere 30mila euro a un imprenditore bresciano - BresciaToday.

Botticino, arrestato in flagranza per estorsione a un imprenditoreÈ stato arrestato in flagranza di reato nella tarda serata di venerdì 20 febbraio a Botticino un 48enne italiano, impiegato e incensurato, ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un imprendito ... giornaledibrescia.it

Botticino, 48enne arrestato in flagranza per estorsioneÈ accusato di estorsione ai danni di un imprenditore bresciano il 48enne italiano arrestato nella tarda serata del 20 febbraio 2026 a Botticino dai Carabinieri ... elivebrescia.tv

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.