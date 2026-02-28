Fu arrestato per estorsione accusa riqualificata | arriva il proscioglimento

Un uomo arrestato per estorsione a Brindisi è stato prosciolto dopo che la procura ha riqualificato l’accusa. Invece di estorsione, si è trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’arresto, ma ora la posizione è stata chiarita con il proscioglimento.