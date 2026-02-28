Francesco Fortunato si sfoga | Meritavo il record del mondo che beffa la mancata omologazione E ora la mezza…

Francesco Fortunato ha firmato il nuovo record del mondo dei 5000 metri di marcia, siglando un perentorio 17:54.48 al PalaCasali di Ancona e sperando che questa volta il primato venga effettivamente ratificato. Dodici mesi fa, infatti, il pugliese si espresse in 17:55.65 sempre nel capoluogo marchigiano e superò il vecchio 18:07.08 del russo Mikhail Schennikov, ma World Athletics non riconobbe quel crono perché non era presente il numero di giudici di livello goldsilver previsto dal regolamento. Il 31enne si è rimesso in gioco, sempre ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, e ha abbassato il proprio personale di un secondo abbondante, sperando che questa volta possa effettivamente issarsi al comando delle liste globali all-time.