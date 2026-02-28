Francesco Buondonno | la stella del Napoli U15 convince anche in Nazionale

Francesco Buondonno, centrocampista classe 2009 del Napoli Under 15, sta convincendo per qualità tecniche, personalità e senso della leadership. Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio partenopeo, Buondonno è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista non solo con la maglia del club, ma anche con quella della Nazionale Italiana Under 15. Il giovane azzurro si distingue per identità, ottima visione, capacità di lettura del gioco e propensione a incidere nelle fasi decisive. La sua crescita costante è stata notata da compagni, tecnici e tifosi, tanto da considerarlo uno dei pilastri della squadra Under 15.