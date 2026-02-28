Francesca Vaccaro a Sanremo 2026 lo champagne da indossare della première dame alla serata delle cover

A Sanremo 2026, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, si presenta in prima fila durante la serata delle cover. Indossa uno champagne da indossare, scegliendo un outfit che cattura l’attenzione. La donna si dedica ad applaudire e scattare foto al marito, partecipando attivamente alla manifestazione. La sua presenza si nota tra il pubblico, con un look studiato per l’occasione.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. I due look, benché di segno opposto, sono piuttosto simili nelle forme. Francesca Vaccaro ha infatti indossato un bustier con lo scollo a cuore con una gonna midi (l'altra volta era lunga) ricamati entrambi i pezzi con una fantasia floreale in pizzo piccolo punto tempestato di cristalli. A dare un pizzico di elegante informalità ci ha pensato anche stavolta la camicia, un capo in pura seta illuminato dalla stessa fantasia di cristalli. Quello tra la first lady del Festival e la maison fiorentina è un sodalizio che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

