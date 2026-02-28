francesca fagnani a sanremo 2026 il duetto in bianco e nero con fulminacci

A Sanremo 2026, Francesca Fagnani ha eseguito un duetto in bianco e nero con Fulminacci. Dopo la performance, Carlo Conti ha rivolto una domanda al pubblico, chiedendo:

È stato un salto indietro nel tempo. Durante la serata delle cover e dei duetti del 27 febbraio, Francesca Fagnani è tornata a Sanremo per cantare insieme a Fulminacci. I due si sono cimentati in una sfida artistica decisamente insolita, interpretando Parole, parole, l’iconico brano portato al successo da Mina. Il risultato? Un'alchimia inaspettata che ha trasformato il palco in un vecchio set cinematografico. Per rendere il tributo ancora più nostalgico, la regia ha optato per un escamotage visivo molto riuscito. Un istante prima dell'esibizione, l’inquadratura è passata dal formato moderno panoramico alle proporzioni 4:3 in bianco e nero, teletrasportando idealmente il pubblico nel lontano 1972. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

