Francesca Bertoglio | Fare rete? Spirito apprezzato dai giurati

Francesca Bertoglio, coordinatrice del progetto per la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale della Cultura 2028, ha espresso soddisfazione riguardo all’audizione di giovedì a Roma. Ha commentato che il “fare rete” è uno spirito apprezzato dai giudici, sottolineando il buon esito della presentazione. Bertoglio ha già lavorato in passato come coordinatrice di altri progetti legati alle Capitali della Cultura italiane.

Francesca Bertoglio, coordinatrice del progetto legato alla candidatura di Forlì e Cesena a Capitale della Cultura 2028 e già coordinatrice di altri progetti legati alle Capitali della Cultura italiane, siete soddisfatti di come è andata l’audizione giovedì a Roma? "Sì, molto. Penso che durante l’audizione sia ben emerso il livello di solidità strutturale della candidatura". Nei mesi scorsi è emersa da più parti la preoccupazione che una candidatura condivisa con Cesena potesse essere penalizzante. Pensa che in qualche misura lo sia stata? "Al contrario. L’audizione ha dimostrato che si trattava di una preoccupazione infondata, dato che la giuria stessa si è complimentata per questa candidatura allargata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Bertoglio: "Fare rete? Spirito apprezzato dai giurati" McKennie nuovo leader silenzioso della Juve: è apprezzato dai compagni e stimato da Spalletti. Ora il club vuole blindarloCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Le reazioni in casa Cremonese. Nicola: "Giusto spirito, non si poteva fare di più»