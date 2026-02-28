Frana Arenzano fermate straordinarie dei treni prorogate

A partire da oggi e fino al 15 marzo, le dieci fermate straordinarie del treno alla stazione di Genova Vesima saranno attive ogni giorno, inclusi weekends e festività. La misura riguarda la tratta tra Arenzano e Genova e si prolunga oltre le date inizialmente previste. La decisione è stata presa per garantire il servizio durante il periodo di emergenza legato alla frana.

