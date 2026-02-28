Formazioni di Inter e Genoa | le scelte di Chivu e De Rossi per la sfida di Serie A

Per la partita di Serie A tra Inter e Genoa, valida per la 27ª giornata della stagione 202526, sono state ufficializzate le formazioni da Chivu e De Rossi. Le due squadre scenderanno in campo a San Siro con le rispettive scelte di formazione, che sono state comunicate prima del calcio d’inizio. La partita si svolgerà in questa giornata di campionato.

Il 3-5-2 proposto dall'Inter vede Sommer tra i pali e una linea difensiva composta da Akanji, De Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo, i movimenti includono Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco, mentre la coppia offensiva è formata da Thuram e Bonny. A disposizione si contano: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, Lavelli, Esposito. Il genoa risponde con un 3-4-1-2, affidando i pali a Bijlow. In difesa: Marcandalli, Østigård e Vasquez. A centrocampo, i riferimenti sono Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi e Martín, con Baldanzi alle spalle di Vitinha e Colombo. Le riserve disponibili comprendono: Leali, Siegrist, Sommariva, Amorim, Messias, Zätterström, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

