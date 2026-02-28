Forchia migliorano i conti del Comune | FCDE azzerato nel 2025

Il Comune di Forchia ha annunciato un miglioramento dei propri conti, con un recupero di oltre 90mila euro derivanti dagli anni passati. Inoltre, è stato ridotto il disavanzo e si prevede di azzerare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel 2025. La comunicazione riguarda i risultati finanziari dell’ente e le misure adottate per la stabilità economica.

Il Sindaco di Forchia, Gerardo Perna Petrone, unitamente a tutta l’Amministrazione comunale, rende noti i positivi sviluppi relativi alla gestione finanziaria dell’Ente. I dati del preconsuntivo 2025 recentemente approvati, infatti, confermano un percorso di risanamento concreto e un significativo miglioramento degli equilibri di bilancio. Le risultanze della gestione evidenziano, in primo luogo, l’azzeramento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) relativo all’esercizio 2025. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante, considerato che, in sede di salvaguardia degli equilibri 2025, il Fondo era stato adeguato a 256.701,68 euro, rispetto ai 121. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Forchia, migliorano i conti del Comune: FCDE azzerato nel 2025 Ambiente, migliorano i parametri in Cina nel 2025PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un miglioramento del proprio ambiente ecologico nel 2025, grazie a costanti sforzi per... Previdenza italiana: i conti migliorano ma servono scelte oculate. Pensionati oltre 16,3 milioni, picco demografico nel 2045Il Rapporto di Itinerari Previdenziali “Il Bilancio del sistema previdenziale italiano.