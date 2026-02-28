Fontivegge cerca di rivendere un telefono che ha rubato | scoperto dagli agenti in borghese

Un uomo di 65 anni è stato scoperto dagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria mentre cercava di rivendere uno smartphone che aveva appena rubato in un ufficio postale di Fontivegge. L’operazione si è svolta in borghese e ha portato all’identificazione del perugino, che ora deve rispondere del reato di furto.