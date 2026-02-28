Fontivegge cerca di rivendere un telefono che ha rubato | scoperto dagli agenti in borghese
Un uomo di 65 anni è stato scoperto dagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria mentre cercava di rivendere uno smartphone che aveva appena rubato in un ufficio postale di Fontivegge. L’operazione si è svolta in borghese e ha portato all’identificazione del perugino, che ora deve rispondere del reato di furto.
L’auto che sfonda l’ingresso dei Gigli, il furto e le indagini: si cerca la banda che ha rubato in gioielleriaCampi Bisenzio (Firenze), 2 febbraio 2026 – Un colpo studiato attentamente, usando una Panda come ariete.
Scoperto mentre ruba merce dagli scaffali, aggredisce gli agenti intervenuti: denuncia e foglio di via per un 30enneL'episodio avvenuto in un supermercato in via della Montagnola: l'uomo, oltre che di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà...