Fondazione del corpo dei Vigili del fuoco le celebrazioni a Latina

I Vigili del Fuoco hanno celebrato ieri a Latina la prima festa in ricordo della fondazione del loro corpo, avvenuta nel 1939. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri del corpo, che si sono riuniti per ricordare questa data storica attraverso una cerimonia ufficiale. La celebrazione ha segnato un momento di riconoscimento per il lavoro svolto nel corso degli anni.

