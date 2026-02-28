Il cantautore foglianesarese Domenico Bianco ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Resistere”. Il brano, che appartiene al genere pop-rock, è stato rilasciato di recente e si distingue per il suo tono intenso e riflessivo. La canzone invita gli ascoltatori ad affrontare le contraddizioni del momento presente e le battaglie interiori che caratterizzano la società contemporanea.

Già dal titolo, la canzone lascia intuire il suo messaggio: resistere alla vita e alle sue difficoltà, alla civiltà massificata che ci circonda, alle guerre — quelle combattute nel mondo e quelle, spesso più silenziose, che ognuno affronta dentro sé stesso. Un pezzo che si propone come momento di riflessione sul nostro presente e sul futuro collettivo, attraverso sonorità pop-rock dai colori volutamente non commerciali. Il singolo vede la collaborazione di Giampaolo Ievolella al basso e Mattia Iorio alla batteria, contribuendo a costruire un sound energico ma allo stesso tempo introspettivo. Il brano è stato inciso nel 2024 presso il Monolith Audio Lab di Filippo Buono, mentre nel gennaio scorso Carmine Buono ha curato la realizzazione del videoclip ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, il cantautore Domenico Bianco lancia il nuovo singolo “Resistere”

Matteo Alieno, il nuovo singolo del cantautore è SpalleSpalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno che anticipa due concerti primaverili a Roma e a Milano.

Leggi anche: "Sinonimi e contrari", il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni