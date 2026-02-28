Fit Cisl | Accordo a Singapore con Psa International per investimenti anche al Terminal Sech

La Fit Cisl annuncia che, grazie a un accordo siglato con il gruppo Psa International, saranno sbloccate risorse per investimenti a Singapore, inclusi quelli al Terminal Sech di Genova. L'intesa riguarda i finanziamenti destinati a sviluppi nel porto di Singapore e rappresenta un passo importante per le attività portuali genovesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla rappresentanza sindacale.

"Lo sblocco delle risorse a Singapore con l'accordo siglato con il gruppo Psa apre una stagione nuova per il porto di Genova". Così Fit Cisl in una nota in cui vengono annunciati importanti sviluppi per l'economia genovese. "Si tratta di un passaggio strategico che porterà investimenti e crescita ordinata", spiega il vice ministro Rixi.