Firenze 33enne ucciso in una rissa per un debito | tre arresti

A Firenze, tre persone sono state arrestate dopo una rissa scoppiata tra un uomo di 33 anni e altri coinvolti, legata a un debito. La lite è iniziata in strada e si è spostata in un appartamento, dove sono intervenuti le forze dell'ordine. Durante il confronto, il 33enne è stato colpito e ha perso la vita. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'episodio.

Notte di violenza a Firenze, dove una rissa scoppiata in strada è finita nel sangue. Un uomo di 33 anni è stato ucciso con numerose coltellate in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, nel quartiere di Rifredi. Tre persone sono state arrestate con le accuse di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio., Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è iniziato poco dopo le 2 della notte tra il 26 e il 27 febbraio nei pressi della stazione di Rifredi. Tre uomini avrebbero cominciato a fronteggiarsi in strada, in una lite dai toni subito accesi. Il confronto si è poi spostato all'interno di un'abitazione, dove si trovavano altre due persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

