Firenze 33enne ucciso in una rissa per un debito | tre arresti

A Firenze, tre persone sono state arrestate dopo una rissa scoppiata tra un uomo di 33 anni e altri coinvolti, legata a un debito. La lite è iniziata in strada e si è spostata in un appartamento, dove sono intervenuti le forze dell'ordine. Durante il confronto, il 33enne è stato colpito e ha perso la vita. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'episodio.

Notte di violenza a Firenze, dove una rissa scoppiata in strada è finita nel sangue. Un uomo di 33 anni è stato ucciso con numerose coltellate in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, nel quartiere di Rifredi. Tre persone sono state arrestate con le accuse di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio., Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è iniziato poco dopo le 2 della notte tra il 26 e il 27 febbraio nei pressi della stazione di Rifredi. Tre uomini avrebbero cominciato a fronteggiarsi in strada, in una lite dai toni subito accesi. Il confronto si è poi spostato all'interno di un'abitazione, dove si trovavano altre due persone. Omicidio a Firenze: arrestati tre uomini. La rissa per un debito non saldatoFIRENZE – Svolta nelle indagini per l'omicidio del 33enne, Gabriele Citrano, originario di Palermo ma residente a Pisa, avvenuto nella notte fra... Firenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressori(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per... Firenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressoriL'intervento dei militari è scattato poco dopo le 2 della notte scorsa, in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti che riferivano ... Firenze: 33enne ucciso con un coltellata dopo liteE' un 33enne di origine siciliana l'uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, con ferite di arma da taglio. Tutto sarebbe in ... Svolta nell'omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze. I carabinieri nella notte hanno arrestato tre persone. Alla base della vicenda ci sarebbe la riscossione violenta di un debito sulla cui natura sono in corso indagini. La vittima, colpita da armi da taglio, era