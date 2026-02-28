Firenze 33enne ucciso | arrestati 3 aggressori

A Firenze, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver partecipato a una rissa che ha portato alla morte di un uomo di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa. La vittima, che lavorava come designer di cucine, è stata colpita durante l’alterco. Le autorità hanno fermato i sospettati con l’accusa di rissa aggravata, lesioni e omicidio.

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gabriele Citrano, 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale. Il giovane è stato ucciso nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, alla periferia di Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato tre persone con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. Il provvedimento è scattato al termine dei primi accertamenti sull'episodio. L'allarme è arrivato poco dopo le 2, quando al 112 sono giunte diverse segnalazioni da parte dei residenti che parlavano di una violenta rissa in corso. Le indagini sono ancora in corso, ma si delinea una prima ricostruzione del delitto. Alla base della vicenda ci sarebbe la riscossione violenta di un debito sulla cui natura sono in corso indagini. La vittima era colpita da armi da taglio.