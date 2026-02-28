Firenze 33enne ucciso | arrestati 3 aggressori

Da dayitalianews.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver partecipato a una rissa che ha portato alla morte di un uomo di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa. La vittima, che lavorava come designer di cucine, è stata colpita durante l’alterco. Le autorità hanno fermato i sospettati con l’accusa di rissa aggravata, lesioni e omicidio.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gabriele Citrano, 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale. Il giovane è stato ucciso nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, alla periferia di Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato tre persone con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. Il provvedimento è scattato al termine dei primi accertamenti sull’episodio. L’allarme è arrivato poco dopo le 2, quando al 112 sono giunte diverse segnalazioni da parte dei residenti che parlavano di una violenta rissa in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

firenze 33enne ucciso arrestati 3 aggressori
© Dayitalianews.com - Firenze, 33enne ucciso: arrestati 3 aggressori

Firenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressori(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per...

Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a FirenzeLe indagini sono ancora in corso, ma si delinea una prima ricostruzione del delitto.

Tutto quello che riguarda Firenze.

Temi più discussi: Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a Firenze; Firenze, uomo ucciso in casa: ci sarebbero tre fermati; Spedizione punitiva finisce in omicidio, ucciso palermitano di 33 anni a Firenze; Omicidio a Firenze. Massacrato a coltellate dentro un appartamento.

firenze 33enne ucciso arrestatiFirenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressoriL'intervento dei militari è scattato poco dopo le 2 della notte scorsa, in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti che riferivano ... vicenzareport.it

Omicidio a Firenze: arrestati tre uomini. La rissa per un debito non saldatoLa magistratura ha ordinato l'arresto di tre persone, ossia i feriti trovati sul posto insieme al corpo della vittima uccisa a coltellate ... firenzepost.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.