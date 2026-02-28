Fiorentino ferito gravemente in incidente in mare in Colombia l' appello della sorella

Un uomo di 57 anni, residente a Firenze, è stato coinvolto in un grave incidente in mare nelle acque delle Isole del Rosario, vicino a Cartagena in Colombia. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato di fronte alla spiaggia dell'arcipelago, situato sulla costa nord del paese. La sorella dell'uomo ha lanciato un appello per trovare assistenza e supporto.

Residente nel quartiere di Sorgane, sportivo e conosciuto in città: è in condizioni molto serie, la sorella lo ha raggiunto in Colombia Un fiorentino di 57 anni, Andrea Verardini Prendiparte, è rimasto ferito gravemente in un incidente in mare avvenuto nelle acque di fronte alla spiaggia di Isole del Rosario, una penisola nei pressi di Cartagena, nord della Colombia, nella parte affacciata sull'oceano Atlantico e sul mar dei Caraibi.L'incidenteL'uomo, a quanto si apprende, era in vacanza con alcuni conoscenti. L'incidente si è verificato il 31 gennaio scorso. Il 57enne, esperto nuotatore, stava nuotando quando è stato investito da un motoscafo: ha riportato ferite ad un piede, ad un braccio ma soprattutto, molto gravi, alla testa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiorentino di 57 anni salvo per miracolo dopo essere stato ferito gravemente dall’elica di una lancia. La sorella accorsa dall’Italia per assisterlo in una clinica privata lancia un appello per il rientro in patria - facebook.com facebook