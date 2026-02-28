Fiorentina brutte notizie | c' è lesione per Solomon e Lezzerini L' esito degli esami

La Fiorentina ha comunicato che Solomon e Lezzerini sono stati diagnosticati con lesioni dopo gli accertamenti clinico-strumentali. L’attaccante e il portiere della squadra hanno già iniziato le terapie necessarie. Le prime valutazioni sugli esami sono state rese note e i tempi di recupero non sono ancora stati ufficialmente indicati. La squadra seguirà gli aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori.

"ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato per l'attaccante una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra". Con questa nota la squadra viola ha ufficializzato due notizie poco felici per Vanoli, il quale dovrà fare a meno sia del secondo portiere Lezzerini, che di Manor Solomon in vista dei prossimi match.