I vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Calenzano, sono intervenuti a Calenzano in via Baldanzese per soccorrere un operaio rimasto con le gambe sotto un muletto durante un incidente sul lavoro. L’intervento è stato necessario per estrarre l’uomo e prestargli le prime cure sul posto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni di salute.

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti in via Baldanzese a Calenzano, per il soccorso ad un operaio rimasto accidentalmente con le gambe sotto un muletto. Sul posto sono arrivate due squadre e un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. La squadra di Calenzano giunta sul posto, ha effettuato il sollevamento del muletto attraverso cuscini di sollevamento e con divaricatore, e insieme al personale sanitario è stato estratto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso. Visto che si tratta di un incidente sul lavoro sul posto sono arrivati anche i t ecnici della prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro per valutare la dinamica e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Finisce con le gambe sotto un muletto, soccorso operaio a Calenzano

Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a Careggi

