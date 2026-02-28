Finale Nazionale di Lanci Lunghi | 18esimo titolo consecutivo per Fantini – LIVE

Nella prima giornata dei Campionati Italiani invernali di lanci a Mariano Comense, Sara Fantini ha conquistato il suo diciottesimo titolo nazionale consecutivo. La gara si è svolta nel pieno rispetto delle regole, con i migliori atleti italiani impegnati nelle discipline di lancio. La competizione continua con le altre specialità e si concluderà nelle prossime ore.

Si sta svolgendo la prima giornata dei Campionati Italiani invernali di lanci a Mariano Comense: grande prova per Sara Fantini Grande giornata di atletica a Mariano Comense, teatro della finale nazionale di lanci lunghi. Per quanto riguarda i giovani, titolo italiano giovanile (juniores+allievi) per Francesco D'Angelo con 59,38 nel disco da 1,75 kg. Molto bene anche Mattia Bartolini (Atl. Grosseto Banca Tema, 53,75), terzo l'allievo Jesse John (Corricv-Guglielmo Atletica, 51,34). Celeste Zanna (Acsi Futuratletica) è la regina del martello giovanile con 53,74 precedendo Aurora Giardinieri (Asa Ascoli Piceno, 52,81) e Emma Veronese (Fiamme Oro, 50,75).