Filmare un libro è impossibile

Filmare un libro è considerato un'impresa difficile e spesso impossibile, e questa opinione viene condivisa da molti critici. Recentemente, le recensioni di un adattamento cinematografico di “Cime tempestose” si sono divise: alcune si sono concentrate sulla qualità del film diretto da Emerald Fennell, mentre altre hanno evidenziato le differenze rispetto al romanzo.

Le severe recensioni di "Cime tempestose" vanno distinte fra quelle concentrate sulla qualità cinematografica del film di Emerald Fennell, che non ci interessa, e quelle imperniate sulle discrepanze rispetto al romanzo di Emily Brontë. Lo sdegno per il tradimento dell'originale lascia quasi presupporre che sia effettivamente praticabile trarre un film da un libro, quando invece non è più sensato che trarlo fedelmente da una canzone, un fatto di cronaca o una partita di ramino. Dimostra tale impossibilità la sorte delle pellicole che hanno nutrito questa sconsiderata ambizione: o sono subentrate all'originale, scalzando la parola scritta...