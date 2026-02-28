Fiat Panda prende fuoco ai Parioli

Due auto sono state avvolte dalle fiamme a Roma nel giro di poche ore. La prima si è incendiata su via Cristoforo Colombo, mentre la seconda è scoppiata ai Parioli nel pomeriggio di venerdì. Entrambi gli incendi sono avvenuti senza che siano stati segnalati incidenti o cause evidenti. Le autorità stanno indagando per chiarire cosa abbia provocato i roghi.

Ancora un'auto in fiamme a Roma. Dopo la vettura che ha preso fuoco su via Cristoforo Colombo, a stretto giro venerdì pomeriggio un'altra macchina ha fatto la stessa fine ai Parioli. Una Fiat Panda, distrutta dalle fiamme in via Giovanni Paisiello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Romatoday.it Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?La “Fiat Giga Panda” (nome provvisorio: potrebbe chiamarsi diversamente come Grizzly o altro) è una delle novità più attese di Fiat per il 2026,... Nuova Fiat Panda 2029: come sarà la piccola Pandina?Ecco come si prospetta la nuova generazione della “Pandina” (Fiat Panda) verso il 20292030 secondo le informazioni finora disponibili da fonti del... Una raccolta di contenuti su Fiat Panda. Temi più discussi: Incidente a Romentino, auto prende fuoco e muore il conducente; Montecosaro, auto avvolta dall'incendio, la moglie accosta e prende fuoco anche la sua: mezzi distrutti, coniugi illesi; Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra quattro veicoli, traffico nel caos in entrambe le direzioni; Auto in fiamme a Romentino: Massimo Barbè la vittima dell’incidente stradale. Montecosaro, auto avvolta dall'incendio, la moglie accosta e prende fuoco anche la sua: mezzi distrutti, coniugi illesiMONTECOSARO - A fuoco le auto di una coppia di coniugi, entrambi fortunatamente illesi, le auto invece sono state distrutte dalle fiamme. È successo poco dopo mezzanotte a Montecosaro. corriereadriatico.it Paura in via Venezia. Un’auto prende fuoco. Furto in una PandaAuto a fuoco in via Venezia. Nel cuore di Marina ieri poco dopo il tramonto alte lingue di fuoco si sono sprigionate da un’auto, una Fiat Doblo nella centralissima via Venezia. Paura e attimi di ... lanazione.it Nel mirino una Fiat Panda lasciata nel piazzale del punto vendita al Cristo. L’auto è stata trovata priva di ruote https://ta4.us/nSdocVq - facebook.com facebook