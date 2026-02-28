Al festival letterario Ponte di Parole, che si svolgerà dal 7 al 12 aprile, sarà presente il Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’evento si svolge in questa settimana e prevede la partecipazione di un ospite di rilievo. La presenza del cardinale rappresenta una delle iniziative del festival.

Un ospite d’eccezione, per il festival letterario Ponte di Parole in programma dal 7 al 12 aprile. Arriva il Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Una figura di grande rilievo Zuppi è anche figura chiave della Comunità di Sant’Egidio, e noto per il suo impegno pastorale nelle periferie. L’incontro con Zuppi si svolgerà al teatro Era e avrà come base di discussione i temi della pace. "Quella di Zuppi è una presenza che ci onora, resa possibile grazie alla collaborazione di Acli e Tavola della Pace e della Cooperazione - dice l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival "Ponte di Parole". Arriva il cardinale Zuppi

Il Cardinale Zuppi a Pontedera per il festival letterario Ponte di ParoleIl Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Pontedera per il...

Natale, il cardinale Zuppi scherza con polizia e carabinieri, “Non è un ordine di servizio, auguri”Un momento di semplicità e vicinanza nella notte di Natale, quello vissuto dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ponte di Parole.

Temi più discussi: A Pontedera è tempo di 'Ponte di Parole', i libri protagonisti del festival; A Pontedera è tempo di 'Ponte di Parole', i libri protagonisti del festival; Festival Ponte di Parole. Arriva il cardinale Zuppi; Conto alla rovescia per Ponte di Parole.

Festival Ponte di Parole. Arriva il cardinale ZuppiUn ospite d’eccezione, per il festival letterario Ponte di Parole in programma dal 7 al 12 aprile. Arriva il Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della ... lanazione.it

Ponte di parole. Quinta edizione in arrivoPONTEDERA Il conto alla rovescia verso la quinta edizione di Ponte di Parole è cominciato. Dal 7 al 12 aprile 2026 ... lanazione.it

PONTEDERA, IL RITORNO DI PONTE DI PAROLE Il conto alla rovescia verso la quinta edizione di Ponte di Parole è cominciato. Dal 7 al 12 aprile 2026 Pontedera sarà ancora sede del festival letterario diffuso che fa incontrare autori e lettori, ma che propone - facebook.com facebook