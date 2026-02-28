Festival di Sanremo | via alla finalissima Appello di pace in apertura Frassica col decalogo del vero conduttore emozioni con Bocelli e Pooh

Oggi si svolge la finalissima del Festival di Sanremo 2026, con un'apertura dedicata a un appello di pace per i bambini nelle zone di guerra in Iran. Tra gli ospiti ci sono l’attore Frassica con il decalogo del vero conduttore, il cantante Bocelli e i Pooh che portano emozioni sul palco. La serata promette momenti di musica e solidarietà.

SANREMO – Si apre con una riflessione sull’Iran e un appello di pace per i bambini che vivono nelle zone di guerra la finale del Festival di Sanremo 2026. “Io, Laura e Giorgia – dice Carlo Conti aprendo la serata con le co-conduttrici Pausini e Cardinaletti – vogliamo fare una riflessione alla luce di quello che sta accadendo”. “È una storia complessa che si porta dentro una grande contraddizione – aggiunge Cardinaletti – da una parte vorremmo il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall’altra si sta aprendo un conflitto di non conosciamo l’esito. Il ruolo del servizio pubblico è cercare di capire cosa accadrà, lo stiamo facendo e continueremo a farlo grazie al lavoro di inviati e corrispondenti impegnati nelle realtà di guerra anche a rischio della vita”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

