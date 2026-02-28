Festival di Sanremo le Bambole di Pezza ad un soffio dal podio nella serata cover

Durante la serata cover del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza, band tutta al femminile guidata da Martina Ungarelli, nota come Cleo, hanno ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico presente e da quello televisivo. La loro esibizione si è conclusa a pochi punti dal podio, attirando l’attenzione sulla scena del teatro e trasmettendo energia attraverso la loro performance.

Ad un passo dal podio. L'esibizione delle Bambole di Pezza, la band tutta al femminile capitanata dalla limbiatese Martina Ungarelli - in arte Cleo - ha conquistato pubblico presente e da casa nella serata cover del Festival di Sanremo andata in scena ieri sera, 27 febbraio, sul palco del teatro Ariston. Le brianzole sono andate in scena insieme a Cristina D'Avena, vera e propria icona per il pubblico che l'ha potuta ammirare nelle sue esibizioni negli anni '80 e '90 come cantante per le canzoni dei cartoni animati. E proprio una canzone dei cartoni animati, la celebre "Occhi di gatto" è stata oggetto della cover che le Bambole di Pezza hanno fatto insieme alla cantante bolognese. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

