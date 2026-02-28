Festival di Sanremo le Bambole di Pezza ad un soffio dal podio nella serata cover

Durante la serata cover del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza, band tutta al femminile guidata da Martina Ungarelli, conosciuta come Cleo, hanno portato sul palco del teatro un'esibizione molto apprezzata dal pubblico presente e da casa. La loro performance le ha avvicinate molto al podio, lasciando comunque un'impressione forte tra gli spettatori. La band ha concluso la serata con grande successo.

