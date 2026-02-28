Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della seconda serata e i nostri voti

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell'Ariston sono saliti i concorrenti in gara, i presentatori Pilar Fogliati e Achille Lauro, oltre agli ospiti speciali, tutti vestiti con look distintivi e curati nei dettagli. La serata ha visto alternarsi esibizioni, interventi e sfilate di stile, con attenzione ai vari outfit sfoggiati dai protagonisti. Sono stati presentati anche i voti delle esibizioni e i giudizi sui look.

Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico dell'Ariston sfilano i protagonisti della seconda serata di Sanremo 2026. Dopo il debutto col freno a mano dello stile tirato, gli stylist questa sera hanno spinto sul pedale del glamour? +++dropcap Seconda serata del Festival di Sanremo 2026: sul palcoscenico domato da Laura Pausini (vestita ad hoc) e Carlo Conti tornano 15 dei campioni in gara, si affacciano i quattro finalisti tra i giovani, sfilano gli ospiti d'onore ed esordiscono i neo co conduttori Achille Lauro e Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Sanremo 2026: tutti i look della seconda serata (e i nostri voti) Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: tutti i look della terza serata (e i nostri voti) Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026 - Conferenza stampa del 25/02/2026 - Video; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Rivedi il festival di Sanremo 2026: le emozioni della seconda serata; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata. Sanremo 2026, la diretta della quarta serata - Gianni Morandi svela il retroscena del duetto con Pietro: Ero increduloDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: gli abiti Balenciaga della quarta serataScopri chi veste Laura Pausini a Sanremo 2026: tutti gli abiti, gli outfit indossati dalla co-conduttrice, scarpe, gioielli, vestiti indossati all'Ariston. gazzetta.it Chi deve vincere il Festival di Sanremo secondo la GenZ Come ogni anno, però, abbiamo chiesto alla nostra G.P.S. (Giuria Popolare Studentesca) di stilare le classifiche di artisti e canzoni preferite al Festival di Sanremo. Se votasse solo la GenZ @arisamus - facebook.com facebook Durante la settimana del Festival, Sanremo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. La città regala un’atmosfera unica, vibrante di energia e spettacolo. Scopri di più nel sito #rivieradeifiori rivieradeifiori.travel/event/festival… #Sanremo2026 x.com