Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della seconda serata e i nostri voti

Da vanityfair.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell'Ariston sono saliti i concorrenti in gara, i presentatori Pilar Fogliati e Achille Lauro, oltre agli ospiti speciali, tutti vestiti con look distintivi e curati nei dettagli. La serata ha visto alternarsi esibizioni, interventi e sfilate di stile, con attenzione ai vari outfit sfoggiati dai protagonisti. Sono stati presentati anche i voti delle esibizioni e i giudizi sui look.

Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico dell'Ariston sfilano i protagonisti della seconda serata di Sanremo 2026. Dopo il debutto col freno a mano dello stile tirato, gli stylist questa sera hanno spinto sul pedale del glamour? +++dropcap Seconda serata del Festival di Sanremo 2026: sul palcoscenico domato da Laura Pausini (vestita ad hoc) e Carlo Conti tornano 15 dei campioni in gara, si affacciano i quattro finalisti tra i giovani, sfilano gli ospiti d'onore ed esordiscono i neo co conduttori Achille Lauro e Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festival di sanremo 2026 tutti i look della seconda serata e i nostri voti
© Vanityfair.it - Festival di Sanremo 2026: tutti i look della seconda serata (e i nostri voti)

Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: tutti i look della terza serata (e i nostri voti)

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026 - Conferenza stampa del 25/02/2026 - Video; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Rivedi il festival di Sanremo 2026: le emozioni della seconda serata; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata.

festival di sanremo 2026Sanremo 2026, la diretta della quarta serata - Gianni Morandi svela il retroscena del duetto con Pietro: Ero increduloDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

festival di sanremo 2026I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: gli abiti Balenciaga della quarta serataScopri chi veste Laura Pausini a Sanremo 2026: tutti gli abiti, gli outfit indossati dalla co-conduttrice, scarpe, gioielli, vestiti indossati all'Ariston. gazzetta.it

Digita per trovare news e video correlati.