Alla vigilia della serata finale del Festival di Sanremo 2026, si sa che Serena Brancale, Fedez, Marco Masini e Tommaso Paradiso sono tra i principali favoriti per la vittoria. Il pubblico e gli addetti ai lavori si interrogano su chi salirà sul podio del Teatro Ariston. Le previsioni dei bookmaker indicano una competizione molto aperta e incerta.

Alla vigilia della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026, la domanda che accompagna pubblico e addetti ai lavori resta una sola: chi conquisterà il podio del Teatro Ariston? Secondo le previsioni dei bookmaker e degli esperti, la corsa è aperta. Tra i principali favoriti figura Serena Brancale, apprezzata per la forza interpretativa del suo brano e il consenso raccolto in tutte le serate. Forte presenza anche della coppia Fedez e Marco Masini, grazie a popolarità e visibilità mediatica. Tra gli outsider, occhi puntati su Tommaso Paradiso, artista dal solido seguito pop. Il verdetto finale dipenderà dall’equilibrio tra televoto, giuria della sala stampa e giuria demoscopica, sistema che spesso ha riservato sorprese inattese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Festival di Sanremo 2026: Serena Brancale, Fedez e Marco Masini, Tommaso Paradiso in corsa per la vittoria

Pagelle canzoni Sanremo, la prima serata: attesa per Fedez-Masini, Serena Brancale e Tommaso ParadisoBallate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Sanremo 2026, Fedez e Masini superano Serena Brancale nella corsa alla vittoria: le previsioni dei bookmakerTra le possibili sorprese c’è Arisa, la cui Magica Favola sta guadagnando attenzione e vede la quota scendere fino a 6,00.

Jalisse esclusi da Sanremo 2026: il video ironico sui social dopo l'annuncio di Carlo Conti |RDSnews

Scaletta stasera a Sanremo 2026: quarta serata del 27 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscitaLa Scaletta di Sanremo 2026 quarta serata di venerdì 27 febbraio: la serata delle cover e duetti con ordine di uscita ed orari. superguidatv.it

Scaletta terza serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta terza serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita ... tg24.sky.it

Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover del Festival di Sanremo con il brano "The Lady is a Tramp". Secondo posto per Sayf, terzo per Arisa. x.com

