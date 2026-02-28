Festival di Sanremo 2026 la diretta della finale | conduttori cantanti ospiti sorprese

Oggi si tiene la finale del Festival di Sanremo 2026, con conduttori, cantanti e ospiti presenti sul palco. La serata vede protagonisti i concorrenti in gara, pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Tra le sorprese previste ci sono performance speciali e apparizioni di ospiti d’onore. La manifestazione si conclude con la proclamazione del vincitore, che riceverà il titolo di 76esimo vincitore della kermesse.

Ci siamo, il Festival di Sanremo 2026 è al suo momento magico, la finale: oggi il 76esimo vincitore della kermesse, per un cantante vero trampolino di lancio verso nuovi e importanti successi. Salvo eccezioni, che la storia della musica italiana ha dimostrato ampiamente. Ma come sta andando questa edizione? Il pubblico si esprime sui social ma anche ‘trasformandosi’ in numeri: gli ascolti. Il 76esimo Festival della canzone italiana continua a macinare ascolti. La prima serata ha raccolto 9 milioni e 600mila telespettatori con uno share del 58%, mentre la seconda serata ha registrato 9 milioni e 53mila spettatori salendo al 59,5% di share, secondo i dati della Total Audience Auditel. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Festival di Sanremo 2026, la diretta della terza serata: conduttori, cantanti, ospiti, sorpreseFestival di Sanremo 2026, siamo alla terza serata della kermesse e si apre con l’ansia degli ascolti.

Festival di Sanremo 2026, la diretta della prima serata: conduttori, cantanti, ospiti, sorpreseIl Festival di Sanremo 2026 è cominciato, come lo scorso anno con Carlo Conti sul palco dell’ Ariston nella veste di conduttore e direttore artistico.

Ultimissime Sanremo 2026: conduttori, conduttrici e super ospiti - La volta buona 11/12/2025

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival: look e stilistaSanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival: look e stilista del gruppo in gara oggi ... tpi.it

Secondo la ministra Santanchè, «il Festival di Sanremo genera 200 milioni di impatto economico». Ma i numeri le danno torto: la parte più consistente di quei soldi è una stima che include anche il valore legato al marchio e all'immagine di Sanremo. x.com