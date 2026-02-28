Festival 2027 la sorpresa in finale | De Martino pronto a prendere il timone da Conti

Al Festival 2027, la serata finale riserva una sorpresa: Carlo Conti consegna il testimone a De Martino, che sarà il nuovo conduttore. Conti, attuale direttore artistico e conduttore, annuncia pubblicamente il passaggio di consegne durante la diretta della manifestazione. La decisione coinvolge direttamente i protagonisti dello spettacolo e si inserisce nel contesto dell’organizzazione dell’evento.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. È questo il motivo per cui Stefano De Martino sarà questa sera al Teatro Ariston. Poco dopo le 23, come recita la scaletta (suscettibile di variazioni di orario) che circola dietro le quinte del festival, Conti scenderà in platea. Ed il motivo - svela l'Adnkronos - è proprio uno scambio di battute con De Martino sul festival 2027. D'altronde che l'investitura di De Martino fosse nell'aria si era capito da una serie di “indizi” disseminati durante la settimana del festival. “Non parleremo dell'edizione 2027 fino a sabato”, aveva detto a inizio festival il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time, Willimas Di Liberatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Si alza il sipario sulla tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2026, e su Rai 1 tutti si preparano a scoprire chi tra i 30 Big vincerà la 76ª edizione della kermesse canora. - facebook.com facebook