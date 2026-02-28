Durante la sfilata prêt-à-porter per la collezione autunno-inverno 202627 di Ferragamo, sono state create acconciature capelli pensate per chi viaggia, anche in momenti di grande movimento. Nonostante la frenesia del backstage, sono stati dedicati spazi e tempo alla cura dei capelli, evidenziando una volontà di attenzione ai dettagli anche in contesti di grande stress.

Una scelta in controtendenza. Nella frenesia del backstage di una sfilata prêt-à-porter, si trova il tempo di dedicare tempo alla cura dei capelli. Con prodotti organici, vegani al 100 per cento, che mentre si occupano di fermare pieghe e hairlook, destinati a sfilare dritti in passerella, hanno a cuore la chioma e la sua cute. Siamo nel beauty backstage di Ferragamo, in Triennale, durante la settimana della moda milanese dedicata alle collezioni autunnoinverno 202627. La Maison ha deciso di optare per un brand di haircare che sfida ogni convenzione. La sua missione risponde alla filosofia asiatica di approccio alla cura dei capelli. Come step fondamentale della cura di sé. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ferragamo A/I 2026/27 crea le acconciature capelli perfette per chi viaggia

Sanremo 2026: le acconciature capelli che faranno tendenza secondo l'hair stylist Gaja CurlettoIn collaborazione con l'hair stylist Gaja Curletto, abbiamo selezionato quelli che più di altri hanno la potenzialità di diventare trend che vedremo...

Half up/half down: le acconciature perfette per le feste sono i semi raccoltiI capelli semi raccolti sono acconciature versatili che consentono di mantenere le lunghezze ma allo stesso tempo di dare struttura, eleganza e...

Una selezione di notizie su Ferragamo.

Temi più discussi: Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 giorno per giorno; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere; Milano Fashion Week: chi sfila oggi. Da Dolce&Gabbana a Bottega Veneta; Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi.

Tra blazer invertiti e colletti smontati, la sfilata di Ferragamo porta in passerella una nuova eleganza sartorialeAlla Milano Fashion Week, con la collezione autunno inverno 2026 2027, Maximilian Davis scardina convenzioni di classe e identità ispirandosi agli speakeasy ... vogue.it

Ferragamo, 'tutti abbiamo attraversato un oceano per un nuovo inizio'Tutti hanno attraversato l'oceano per scoprire nuovi inizi dice il direttore creativo di Ferragamo Maximilian Davis che, continuando nell'esplorazione degli anni '20, decade di nascita della maison, ... ansa.it

Tra blazer invertiti e colletti smontati, la sfilata di Ferragamo porta in passerella una nuova eleganza sartoriale: https://vogueitalia.visitlink.me/DiFa6M - facebook.com facebook

Gucci, Ferragamo e Coveri: chi comanda i grandi brand dell'alta moda fiorentina x.com