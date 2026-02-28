A Fermo, la circolare della Soprintendenza ha scatenato confusione tra i rappresentanti delle piazze, portando a momenti di disordine. Quattro e ventiquattro sindaci hanno protestato, alcuni arrivando a revocare ufficialmente le loro adesioni. La vicenda ha portato a un vero e proprio caos, lasciando tutti a chiedersi come si sia arrivati a questa situazione senza precedenti.

FERMO - Se fosse ancora vivo Kafka probabilmente ci avrebbe scritto uno dei suoi celebri racconti. Quelli in cui la realtà diventa paradossale, assurda, e in cui ci si sente impotenti davanti a una burocrazia alienante. Stiamo parlando del caso che vede protagonisti la Soprintendenza Marche Sud, l’Anci, il Ministero della Cultura e i Comuni delle province di Fermo, Ascoli e Macerata. Il tema: lo svolgimento degli eventi nei centri storici e una vecchia legge, il Codice dei beni culturali del 2004 che si sarebbe voluta applicare in barba al buon senso e a che ha portato il presidente dell’Anci Marche Marco Fioravanti a commettere un vero e proprio pasticcio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fermo e gli eventi nelle piazze, caos sulla circolare della Soprintendenza. Pasticcio Anci, 24 sindaci in rivolta e poi la revoca ufficiale

